Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi 2 - Cankurtaran
17 dakika önce
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul
'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay DHA
kamerasıyla havadan görüntülendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:08 Kaynak: DHA
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