Son Dakika Haberleri: Süper Ay' İstanbul'da Görüldü

Süper Ay' İstanbul'da Görüldü

45 dakika önce

Ay'ın dünyaya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da çıplak gözle izlendi.

Süper Ay' İstanbul'da Görüldü, System.String[]
Ay'ın dünyaya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da çıplak gözle izlendi.

Ay'ın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Gökyüzünde sıradışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'da da izlendi. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'den itibaren net bir şekilde çıplak gözle izlenmeye başlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

AK Partili Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nu Şaşırtan Sözler: AK Parti'ye Gelin Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Ay' İstanbul'da Görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]