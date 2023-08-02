Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi - Son Dakika
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Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi

02.08.2023 02:58

İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Çamlıca, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi - Son Dakika
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