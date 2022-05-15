Süper Ay Tahran'da görüntülendi - Son Dakika
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Süper Ay Tahran'da görüntülendi

15.05.2022 22:56

İran'ın başkenti Tahran'da görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

İran'ın başkenti Tahran'da görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

İran'ın başkenti Tahran'da Süper Ay görüntülendi. Yılın ilk Süper Ay'ı Tahranlılara görsel şölen sundu. Süper Ay'ı kaydetmek isteyen halk, Tahran'daki yüksek tepelere çıktı. Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğu ve biraz daha büyük görünümünden dolayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Süper Ay Tahran'da görüntülendi
Süper Ay Tahran'da görüntülendi
Süper Ay Tahran'da görüntülendi
Süper Ay Tahran'da görüntülendi
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Süper Ay Tahran'da görüntülendi - Son Dakika
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