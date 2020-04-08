'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Son Dakika

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü

YOZGAT - Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.

Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay, akşam saatlerinden itibaren Yozgat semalarında kendini gösterdi. Saat 19.30 itibariyle yükselmeye başlayan Dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin birçok yerinden izlenebilen Süper Ay, kendisine hayran bıraktı.