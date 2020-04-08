Süper Ay, Yozgat semalarında kendisine hayran bıraktı - Son Dakika

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Süper Ay, Yozgat semalarında kendisine hayran bıraktı
6 saat önce
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü. Süper Ay, kendisine hayran bıraktı.
Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay, akşam saatlerinden itibaren Yozgat semalarında kendini gösterdi. Saat 19.30 itibariyle yükselmeye başlayan Dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin birçok yerinden izlenebilen Süper Ay, kendisine hayran bıraktı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:58 Kaynak: İHA
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