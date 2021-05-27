"Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı - Son Dakika

"Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı

27.05.2021 09:05

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü. Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, İstanbul siluetiyle adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Van'da da "Süper Ay" seyrine doyumsuz manzara oluştururken TÜBİTAK da Kanlı Ay'ı canlı olarak yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları ise Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar yayınladı.

Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşan Kanlı Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, İstanbul'un simge eserleriyle bir araya geldi.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, birçok yerden izlenebildi.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

VAN'DA DA BÜYÜLEYEN GÖRÜNTÜLER

'Süper Ay' Van'da da seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Havanın da açık olduğu kentte, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

TÜBİTAK CANLI YAYINLADI

Süper Kanlı Ay ile ilgili Youtube sayfasından saat 21.00 itibariyle canlı yayın başlatan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselen ve dolunay evresinde olan ay, yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın noktadan geçti.

Yer küreye en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünen bu dolunay, süper ay olarak adlandırılıyor.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

356 BİN 794 KİLOMETREDEN GEÇECEK

Ayın gezegenimize en uzak olduğu geçişin 12 Mayıs 2021 saat 00.53te, ay ilk hilal evresindeyken gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu anda ayın gezegenimize uzaklığı 406 bin 512 kilometre olmuştur. Benzer biçimde 2021 yılı içinde gerçekleşecek enberide olma durumları arasında uydumuzun bize en yakın olacağı tarih ise 4 Aralık saat 13.03tür. Bu sırada ay küçülen şişkin evrede (dolunay ile son dördün evreleri arasında) olacak ve 356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir" denildi.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

SÜPER AY

26 Mayısta ise ayın, sabaha karşı saat 04.50'de enberi noktasında olacağı ve yer kürenin merkezinden 357 bin 311 kilometre uzaklıkta bulunacağı kaydedildi. Bu zamanlarda ayın dolunay evresinde olacağı ve yer küreye en yakın konumda olmasından dolayı daha büyük görüneceği belirtilerek, "süper ay" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı

AY TUTULMASI

Açıklamada, ayın, dünyaya en yakın olduğu bu tarihte 'ay tutulması'nın da gerçekleşeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ay tutulması sırasında ay, yerin tam gölge konisi içerisine girer. Ancak yer atmosferi nedeniyle güneşten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar ay yüzeyini aydınlatır ve ayın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında 'kanlı ay' olarak adlandırılır. Tam o anda ay, yere en yakın konumdaysa da 'süper kanlı ay' olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan süper kanlı ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek. Bizler ayı yalnızca süper ay olarak gözleyebileceğiz."

'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı
'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı
'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı
Süper Çiçek Kanlı Ay Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı

İstanbul, Youtube, Çamlıca, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı - Son Dakika


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