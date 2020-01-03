Süper'den BAL'a transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper'den BAL'a transfer oldu - Son Dakika Spor

Süper'den BAL'a transfer oldu

6 saat önce

Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kayseri Sağlıkspor forması giyen Adem Demiroğlu'nu transfer etti.

Süper'den BAL'a transfer oldu, System.String[]

Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kayseri Sağlıkspor forması giyen Adem Demiroğlu'nu transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Keçiören Belediyesi Bağlumspor, devre arası transfer döneminde Kayseri'den kadrosuna önemli bir ismi kattı.


2017-2018 sezonunda Kozlu Belediyespor'dan Talasgücü Belediyespor'a transfer olan Adem Demiroğlu 2 sezon Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra 2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor'a transfer oldu.


Ligin ilk yarının tamamlanmasının ardından hem Kayseri'den hem de şehir dışından birçok takımdan teklif alan 1995 doğumlu sağ bek oyuncusu Adem Demiroğlu, tercihini Ankara'dan yana kullandı. Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile anlaşan genç oyuncu Adem Demiroğlu, yeni takımı ile antrenmana çıkmaya başladı. Adem Demiroğlu daha önce, Çarşambaspor, Turhalspor, Kozlu Belediyespor, Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Sağlıkspor formaları giydi. Ligin ikinci yarısında Keçiören Belediyesi Bağlumspor forması giyecek olan Adem Demiroğlu yaptığı açıklamada, " Ligin ikinci yarısı itibari ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor le anlaşmış bulunmaktayım. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni takım yeni heyecan" diye konuştu. - KAYSERİ

Kozlu Belediyespor, Keçiören, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
15:06 Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti - Son Dakika Spor
15:01 Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Akhisar Belediyespor'da - Son Dakika Spor
14:52 Denizlispor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
14:51 Zekeriya Alp: "Adaletin mekanı olmaz" - Son Dakika Spor
14:46 Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı - Son Dakika Spor
14:31 Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor
13:50 Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 15:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper'den BAL'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]