Son Dakika Haberleri: Süper Dünya Kupası başlıyor: İlk maç Türkiye ile Almanya arasında
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Süper Dünya Kupası başlıyor: İlk maç Türkiye ile Almanya arasında

1 saat önce

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı 7 Haziran Cuma akşamı Frankfurt'ta Almanya'yla karşılaşacak.

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TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı 7 Haziran Cuma akşamı Frankfurt'ta Almanya'yla karşılaşacak.

'Süper Dünya Kupası' adı altında Frankfurt'ta düzenlenen tekerlekli sandalye basketbol turnuvasının ilk maçı olan Almanya- Türkiye maçı saat 18.00'de, Frankfurt'un Dornbusch semtindeki 'Franz Böhm Meslek Okulu spor salonunda oynanacak. Üç gün sürecek turnuvaya katılan diğer erkek milli basketbol takımı ise İsviçre. Spor çevrelerinde 'Skywheelers Dome' olarak bilinen spor salonunda üç gün boyunca Almanya, Fransa ve Japonya'dan kadınlar tekerlekli sandalye takımları da kupa için mücadele edecek.

TÜRK MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

Türk Milli Takımı'nın turnuvada yapacağı 4 maç şöyle:

Almanya-Türkiye 7 Haziran Cuma, saat 18.00 - 20.00

Türkiye-İsviçre 8 Haziran Cumartesi, saat 14.00 - 16.00

Türkiye-Almanya 8 Haziran Cumartesi, saat 18.00 - 20.00

İsviçre-Türkiye 9 Haziran Pazar, saat 09.00 -11.00

Kupa töreni ise pazar günü saat 17.00'den sonra düzenlenecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:48 
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