Süper Enduro Gp, Kartepe'de Başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları 1. Etabı nefesleri kesti.

BÜYÜKŞEHİR VE KARTEPE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı Kartepe Motocross ve Atv Parkuru'nda başladı. Şampiyonanın ilk yarışı olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdi.

GENİŞ KATILIM

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışlarının ilk gününde sıralama turları ve 1. Etap yarışları gerçekleştirildi. Pandemi kurallarının göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen etkinliğe TMF'ye bağlı lisanslı profesyonel 83 sporcu katılım sağlarken Enduro severler de yerlerini heyecanla aldı.

17 FARKLI DONATI VE 12 TEKNİK VİRAJ

Motosiklet tutkunlarının merakla takip ettiği yarışlarda Avrupa standartlarına uygun parkur enduro severlerin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından katılan endurocuların ekstrem parkurunda hem engel hem de rakipleriyle mücadelesi göz doldurdu. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapıldı.