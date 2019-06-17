Süper Endurocular sezonunun ilk kupalarını İznik'te aldı

15-16 Haziran 2019 Tarihlerinde İznik Belediyesi Ev Sahipliğinde ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)ve İznikMotosiklet Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen yarışlar, yağışlara rağmen zorlu mücadele tamamlandı.

50 Sporcunun katıldığı Süper Enduro Sezon açılış yarışları Çamur, Toz, Toprak, Yağış ve zorlu parkurlarile kıran kırana geçti. Yağışlar sonrası kayganlaşan parkurlarda sakatlıklara neden olunmaması için Taşlı ve Ağaçlı bölgedeki geçişler iptal edilerek, yan taraftan sağlandı.

Havanın zaman zaman yağışlı olması güzel görüntülere sahne olurken, Sporculara, Hakemlere ve Fotoğrafçılara zor anlar yaşattı. Yağış ile birlikte parkurlardaki sporcuların düşme anları seyircileri hem endişelendirdi hem de bir o kadar heyecanlandırdı.

Yarışlarda Super Enduro GP 'deBirinci Emre Çoşar, İkinci Deniz Memnun, Üçüncü İzzet Kazdal olurken, Kupalarını Kaymakam Bülent Bayraktar'dan, Pestij' de Biirinci Deniz Memnun, İkinci Emre Çoşar, ÜçüncüAhmet Teyfik Yılmaz olurken Kupalarını Başkan Vekili Zeliha Peşte'den, Hobi alanında Birinci Soner Metin, İkinci Kemal Deveci, Üçüncü Adem Ateş ise Elbeyli Mahalle Muhtarı Ahmet Değirmenci'den, Gençler Birincisi Mehmet Sadıç, İkincisi Şükrü Kabdan, Üçüncü Kadirhan Kocabaş Süper Enduro Branş Sorumlusu Fırat Çetin'den, Usta alanında Birinci Gökhan Kart, İkinci Nurdoğan Kuzu, Üçüncü Yunus Muşmul, İznikMotosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu'ndan, Veteran branşında ise Birinci Necmi Kozlu, İkinci Fahrettin Altınkök, Üçüncü ise Sinan Ordu olurken Türkiye Motosiklet Federasyonu Jüri Üyesi Kerim Erdölen tarafından kupaları şampiyonlara verildi. Şampiyonlara Yöresel Lezzetlerden Marmarabirlik Zeytini ve Oğuzhan Gıda'dan Kiraz paketi hediye edildi.

Kupaların takdiminden sonra tüm sporcular ve sporseverler birlikte günün anısına fotoğraf çektirdiler.