Son Dakika Haberleri: Süper Gençlerde Osmangazi Farkı

Süper Gençlerde Osmangazi Farkı

1 saat önce

Hentbol Süper Gençler Ligi'nde başarıyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor, üçüncü bölüm müsabakalarında aldığı farklı galibiyetlerle göz doldurdu.

Süper Gençlerde Osmangazi Farkı, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Bodrum'da düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Üçüncü Bölüm Müsabakaları, çekişmeli maçlara sahne oldu. Birinci ve İkinci Bölüm Müsabakaları'nda üstün bir performans sergileyen Osmangazi Belediyespor, Üçüncü Bölüm Müsabakaları'nda da iddiasını korudu. Samsun Belediyespor Kulübü'nü 42-36, Polatlı Belediyespor Kulübü'nü 53-13, Yenimahalle Belediyespor Kulübü'nü ise 31-15'lik skorla farklı yenen genç sultanlar, 14 puana ulaşarak seriyi 4'ncü sırada tamamladı.

Bunun yanı sıra Süper Gençler Ligi'nin en skorer ikinci ismi, orta oyun kurucu mevkiinde ter döken Ebru Öztürk oldu. Attığı 127 golle kariyerinin en parlak günlerini Osmangazi Belediyespor formasıyla geçiren Öztürk, gelecek yıllarda daha iyi bir dereceyle aynı gururu yaşamak istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:30 Kaynak: Bültenler

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