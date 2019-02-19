Süper Hızlı!! İşte Ses Hızından Bile Hızlı 8 Yolcu Uçağı

Bugün sizlere dünyanın en hızlı uçaklarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en hızlı uçaklarından bahsedeceğiz. Ses hızından bile hızlı olmaları için tasarlanmış bu uçaklara bakalım videomuzun sonunda binmek isteyecek misiniz?

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