Son Dakika Haberleri: Süper Hızlı!! İşte Ses Hızından Bile Hızlı 8 Yolcu Uçağı

Süper Hızlı!! İşte Ses Hızından Bile Hızlı 8 Yolcu Uçağı

1 saat önce

Bugün sizlere dünyanın en hızlı uçaklarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en hızlı uçaklarından bahsedeceğiz. Ses hızından bile hızlı olmaları için tasarlanmış bu uçaklara bakalım videomuzun sonunda binmek isteyecek misiniz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:08 Kaynak: Youtube

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