Süper Hizmet Masası yoğun tempoda - Son Dakika

Süper Hizmet Masası yoğun tempoda

Malatya Büyükşehir Belediyesi Süper Hizmet Masası, son 9 aylık süreçte toplam 100 bin 537 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Süper Hizmet Masası, son 9 aylık süreçte toplam 100 bin 537 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Süper Hizmet Masası'nın çalışmasıyla ilgili olarak verilen bilgide, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, Büyükşehir Belediyesine gelen vatandaşların güler yüzle ilk karşılandığı ve sorunlarının ve isteklerinin dinlendiği ve ilgili Daire Başkanlıklarına yönlendirildiği Belediyenin gülen yüzü olarak dikkat çekiyor. Verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanan Süper Hizmet Masası geçtiğimiz 9 aylık süreç içerisinde toplamda 100 bin 537 vatandaşa hizmet verdi" denildi.

Büyükşehir Belediyesi zemin katında vatandaşlara hizmet veren Süper Hizmet Masası Sorumlusu Hüseyin Yalçın, yoğun bir tempoyla vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Ön büro hizmetlerinin verildiği Süper Hizmet Masasında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetinin yanında adres güncelleme işlemleri, numarataj ve sicil işlemleri, dilekçe yazımının yanında vatandaşlarımızdan gelen istek ve taleplerde personellerimiz tarafından işleme alınmaktadır.

Ön büro hizmetinin verildiği Süper Hizmet Masasında 9 aylık süre içerisinde 63 bin 859 bilgilendirme, 11 bin 481 adres güncelleme ve numarataj, 17 bin 727 sicil, 2 bin 767 genel tahakkuk işlemi ile 3 bin 749 okuma yazma bilmeyen vatandaşımız için dilekçe yazılarak vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur.

Ayrıca vatandaşlarımızdan alınan istek, dilek ve talep dilekçeleri ilgili daire başkanlıklarına iletilerek yardımcı olunmaktadır" şeklinde konuştu.

Süper Hizmet Masasında verilen hizmetlerden dolayı işlerini kolay ve hızlı bir şekilde çözümleyen vatandaşların ise güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirildi. - MALATYA

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Hizmet Masası yoğun tempoda - Son Dakika

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