'Süper İyi Günler' Seyircisinden Tam Not Aldı

Tiyatrokare, Mark Haddon'un çok satan romanı "Süper İyi Günler'' oyununu uzun süren çalışmaların ardından seyircisiyle buluşturdu. Koreografi ve teknolojinin harmanlanarak üç boyutlu animasyonlar eşliğinde tamamı 80 metrekare LED ekranlardan oluşan özel dekorla oynanan ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile büyük bir farkındalık projesi olarak hayata geçirilen oyun ilk perdesini 5 Ocak'ta ArtıSahne'de açtı. Sanat camiasından Haldun Dormen, Melek Baykal, Nurseli İdiz, Suna Keskin, Anta Toros, Aysen Sümercan, Çiçek Dilligil, Melda Gür, Merve Sevi gibi ünlü isimlerin yanında muhteşem otomobil çizimleriyle Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden asperger sendromlu dahi Mesut Uygun'un da bulunduğu oyunda bazı sahnelerde seyirciler göz yaşlarına hakim olamadı.

Başrollerini genç ve başarılı oyuncu Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Celile Toyon'un paylaştığı bu çok özel oyunun yönetmen koltuğunda Nedim Saban oturuyor. Oyunun müzikleri de Son Feci Bisiklet'e ait.

Oyuncuların büyük bir titizlik ve disiplin ile hazırlandığı oyun seyircisinden büyük alkış alırken Nedim Saban 'Bu başarımızı tamamen ekip oluşumuza bağlıyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladı o yüzden bu alkışlar bizi çok mutlu ediyor' dedi.

Oyunun dekor ve ışık tasarımı Afife Ödüllü Kerem Çetinel'e, kostümleri ise yine Afife Ödüllü Melike Mercan'a ait. Koreografik temsillere imzasını atan Orçun Okurgan'ın yanında Türkiye'de ilk kez kullanılan animasyon ve SFX tasarımı da Tufan Dağtekin'e emanet edildi.

Dünya edebiyatının en çok sevilen genç kahramanlarından birine dönüşen 16 yaşındaki otizmli Christopher Boone'un hikayesi üzerine kurgulanan oyun, bugüne kadar Londra West End ve New York Broadway başta olmak üzere dünya çapında "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" adıyla 3 milyondan fazla seyirciyle buluştu. "Tony ve Oliver gibi prestijli ödüllerde başta "En İyi Oyun" olmak üzere nice ödüle layık görüldü.