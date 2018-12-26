Son Dakika Haberleri: Süper" Judocular Başkan Eşkinat ile Buluştu

Süper" Judocular Başkan Eşkinat ile Buluştu

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü judo kadın ve erkek takımları Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Süper
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü judo kadın ve erkek takımları Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Antalya'da 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla gerçekleşen Spor Toto Süper Lig Yükselme müsabakalarında kadınlarda Türkiye 2'ncisi, erkeklerde ise Türkiye 3'üncüsü olarak adını Süper Lig'e yazdıran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor kadın ve erkek judo takımları kazandıkları kupaları Başkan Eşkinat ile paylaştı.

Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner ve judo branşı antrenörü Deniz Şilli ile birlikte Başkan Eşkinat'ı ziyaret eden judocular 2019'da Süper Lig'de yarışacak olmanın heyecan verici olduğunu dile getirirken Eşkinat da sporcuları tek tek kutlayarak başarılarının devamını diledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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