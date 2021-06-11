"Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın cevabı kırdı geçirdi - Son Dakika

Türk örümcek adam olarak bilinen Burak Soylu'nun bir lokantada yemek yiyen vatandaşlarla sohbeti izleyenleri güldürdü. Yemek sırasında kendini ve amaçlarını anlatan Soylu'ya karşılık veren vatandaş , "Tebrik ederim ben de bayadır görmüyordum" cümlesi sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

CEVABI GÜLDÜRDÜ

Videoda Burak Soylu, "İnsanların sadece filmde gördüğü bir kahramanı insanlara canlı göstermek, insanlara biraz sevgi katmak ve insanlara güzel mesajlar vermek için bunu yapıyorum" sözlerine karşılık cevap veren vatandaş, "tebrik ederim ben de bayadır görmüyordum" cevabı verdi.