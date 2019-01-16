Super Kanli Ay Tutulmasi-(Ocak 2019) Su Karakuş

Super kanlı ay tutulması aslında sadece Tam ay tutulması demek.

Super kanlı ay tutulması aslında sadece Tam ay tutulması demek. Çok sert açılar altında gerçekleşen bu tutulma tüm dünyayı korkutsa da ben derim ki tüm tutulmalar avantaja dönüştürülebilir. Bu canlı yayında görüntü ters ışık kurbanı olmuş ama içerikteki değerli bilgiler işinize çok yarayacak. Burç burç yorumları dikkatle dinlemenizde fayda var.

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