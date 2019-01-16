Son Dakika Haberleri: Super Kanli Ay Tutulmasi-(Ocak 2019) Su Karakuş

Super Kanli Ay Tutulmasi-(Ocak 2019) Su Karakuş

1 saat önce

Super kanlı ay tutulması aslında sadece Tam ay tutulması demek.

Super kanlı ay tutulması aslında sadece Tam ay tutulması demek. Çok sert açılar altında gerçekleşen bu tutulma tüm dünyayı korkutsa da ben derim ki tüm tutulmalar avantaja dönüştürülebilir. Bu canlı yayında görüntü ters ışık kurbanı olmuş ama içerikteki değerli bilgiler işinize çok yarayacak. Burç burç yorumları dikkatle dinlemenizde fayda var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:47 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu

AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği Son Dakika! Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 20:34:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Super Kanli Ay Tutulmasi-(Ocak 2019) Su Karakuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]