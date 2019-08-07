Süper Kupa'da 11'ler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa
mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray
ile 2018-19 sezonu Ziraat Türkiye Kupası
finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21: 30'da başlayacak. Maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy
ve Kerem Ersoy
üstlenecek.
İki takımın karşılaşmaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk
, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel
AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan