Son Dakika Haberleri: Süper Kupa'da 11'ler açıklandı
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Süper Kupa'da 11'ler açıklandı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Kupa'da 11'ler açıklandı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray ile 2018-19 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21: 30'da başlayacak. Maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.
İki takımın karşılaşmaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel
AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:30 Kaynak: DHA
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