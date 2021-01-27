Süper Kupa'da taraftarlar yerini aldı - Son Dakika

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı.

Süper Kupa'da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribününde de yaklaşık 200 kişi takip etti.

(İHA)