Son Dakika Haberleri: "Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"
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"Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"

56 dakika önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu." dedi.
Vodafone Park, Süper Kupa, Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:07 
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