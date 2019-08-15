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SÜPER KUPA FİNALİNDE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

50 dakika önce

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SÜPER KUPA FİNALİNDE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI, System.String[]
BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
15.08.2019 -13.34  Haber Kodu : 190815104


Süper Kupa, Liverpool, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
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Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı
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