SÜPER KUPA FİNALİNDE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
50 dakika önce
BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool
ve Chelsea
arasında oynanan UEFA Süper Kupa
finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş
'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
'na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş
, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman
ve Yahya Y. ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi
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15.08.2019 -13.34 Haber Kodu : 190815104
Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı Sahaya atladı, Liverpoollu futbolcular sakatlık riski yaşadı! Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir