Son Dakika Haberleri: Süper Kupa finalinin kazananı İstanbul
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Süper Kupa finalinin kazananı İstanbul

15 dakika önce

İki İngiliz devi, UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşıyor.

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İki İngiliz devi, UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşıyor. Dünyanın gözü yeşil sahadaki karşılaşmada. İstanbul ekonomisi ise Avrupa'dan gelecek binlerce taraftarın durgun giden ekonomiye ne kadar katkı sağlayacağına odaklanmış durumda.
Süper Kupa, İstanbul, Avrupa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 
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