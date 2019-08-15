Süper Kupa finalinin kazananı İstanbul
15 dakika önce
İki İngiliz devi, UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşıyor.
İki İngiliz devi, UEFA Süper Kupa
finalinde İstanbul
'da karşılaşıyor. Dünyanın gözü yeşil sahadaki karşılaşmada. İstanbul ekonomisi ise Avrupa
'dan gelecek binlerce taraftarın durgun giden ekonomiye ne kadar katkı sağlayacağına odaklanmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05
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