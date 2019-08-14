Son Dakika Haberleri: Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
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Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

1 saat önce

Taraftarlardan detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan detaylar
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:24 Kaynak: AA
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Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!
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