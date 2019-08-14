Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
1 saat önce
Taraftarlardan detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:24 Kaynak: AA
Taraftarlardan detaylar
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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