Süper Kupa için takımlar Beşiktaş Park'a geldi - Bakan Kasapoğlu
1 saat önce
Taraftarlardan detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun stada gelmesi Takım otobüslerinin stada gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu stada geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:15 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun stada gelmesi
Takım otobüslerinin stada gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu stada geldi.
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