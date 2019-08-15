Son Dakika Haberleri: Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında
Son Dakika Spor Haber

Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupası maçında sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyen dört arkadaşını gözaltına aldı. Yılmaz'ın Youtube'da 4,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da oynanan Liverpool- Chelsea UEFA Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyen dört arkadaşını gözaltına aldı.

Yılmaz'ın arkadaşları arasında milyonlarca takipçisi bulunan diğer YouTuber'lar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. de yer alıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Liverpool, İstanbul, Chelsea, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim
Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı Sahaya atladı, Liverpoollu futbolcular sakatlık riski yaşadı! Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]