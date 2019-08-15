Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupası maçında sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyen dört arkadaşını gözaltına aldı. Yılmaz'ın Youtube'da 4,5 milyon takipçisi bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, İstanbul'da oynanan Liverpool- Chelsea
UEFA Süper Kupa
maçında sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyen dört arkadaşını gözaltına aldı.
Yılmaz'ın arkadaşları arasında milyonlarca takipçisi bulunan diğer YouTuber'lar Emre Durmuş
, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman
ve Y.Y. de yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17
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