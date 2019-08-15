SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
28 dakika önce
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:23 Kaynak: DHA
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş
Park'ta oynanan Süper Kupa
finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi
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