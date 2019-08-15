Son Dakika Haberleri: SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

7 dakika önce

SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.

SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Süper Kupa, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:40 Kaynak: DHA
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