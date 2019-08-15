Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber adliyeye sevk edildi (1)
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SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:53 Kaynak: DHA
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi. Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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