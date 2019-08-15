SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ

Görüntü Dökümü: --------- -Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye girişleri -Detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk