Son Dakika Haberleri: SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ
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SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ

1 saat önce

SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ, System.String[]
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye girişleri
-Detaylar


- İstanbul
Süper Kupa, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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