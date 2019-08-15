Son Dakika Haberleri: SÜPER KUPA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR AÇILDI
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SÜPER KUPA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR AÇILDI

1 saat önce

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.
Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa müsabakası öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılan yollar maçın bitmesinin ardından sabah saat 05.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:47 Kaynak: DHA
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