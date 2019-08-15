SÜPER KUPA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR AÇILDI
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Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.
Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:47 Kaynak: DHA
Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa müsabakası öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılan yollar maçın bitmesinin ardından sabah saat 05.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.
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