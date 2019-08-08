Süper Kupa'nın sahibi Akhisar'ı tek golle geçen Galatasaray
1 saat önce
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası finalistini karşı karşıya getiren maçta sarı kırmızılılar bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Süper Kupa’yı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.
Galatasaray
, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa
'nın sahibi oldu.
Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası
finalistini karşı karşıya getiren maçta sarı kırmızılılar bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:27
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