Son Dakika Haberleri: Süper Kupa'nın sahibi Akhisar'ı tek golle geçen Galatasaray
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Süper Kupa'nın sahibi Akhisar'ı tek golle geçen Galatasaray

1 saat önce

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası finalistini karşı karşıya getiren maçta sarı kırmızılılar bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Süper Kupa’yı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.

Süper Kupa'nın sahibi Akhisar'ı tek golle geçen Galatasaray, System.String[]
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası finalistini karşı karşıya getiren maçta sarı kırmızılılar bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:27 
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