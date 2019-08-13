SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.
İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
Görüntülerde statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.
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