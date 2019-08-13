Son Dakika Haberleri: SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

52 dakika önce

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.
Görüntülerde statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
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