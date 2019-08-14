'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı

- 'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldıİSTANBUL - UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geleceği dev maç öncesinde stat çevresine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

- 'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geleceği dev maç öncesinde stat çevresine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geleceği dev maç öncesi stat çevresinde alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Maçın başlamasına saatler kala stada çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı. Yoğun önlem alan polis ekipleri, biletli taraftarlar ve görevliler dışında kimsenin maçın oynanacağı Beşiktaş Vodafone Park stadı çevresinde geçine izin vermedi.

Trafiğe kapatılan yolların yarın sabah 06.00 itibariyle yeninden açılacağı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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