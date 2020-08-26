Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de sezon planlaması belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

TFF'den diğer liglerle ilgili yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

"TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.TFF 3. Lig'de ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek."