Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaştı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Galatasaray, 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.