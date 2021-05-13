Süper Lig 42. hafta programında değişiklik - Son Dakika

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

13.05.2021 13:49
Süper Lig 42. hafta programında değişiklik, System.String[]

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor

18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa

18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

18.00: Hatayspor - Gaziantep FK

18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor

18.00: Antalyaspor - Konyaspor

20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.30: Göztepe - Beşiktaş

20.30: Kayserispor - Fenerbahçe

20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

(İHA)

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig 42. hafta programında değişiklik - Son Dakika Spor


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