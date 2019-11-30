Süper Lig: A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24, 90+2 ve 90+4), Bakasetas (dk. 85) (Alanyaspor)

90+4. dakikada Umut'un derinlemesine ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu filelere gitti. 5-0

90+2. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza alanına hızla giren Siopis ön çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Campos kafasıyla dokunarak topu kaleye gönderdi. 4-0

85. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ köşe direğine yakın noktadan Onur ceza sahasına ortaladı. Burada yükselen Bammou kafasıyla topu indirdi. Topu alan Campos'un geri pasıyla topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

59. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde topu kapan Orgill'in yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'dan döndü.

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor , MKE Ankaragücü 'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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