Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 25. haftasında A. Hatayspor, sahasında A. Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

62. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta Kamara kaleciden karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcu topu ayağından fazla açınca Marafona topa sahip oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çiçek xx

Hatayspor: Munir xx, Katranis xxx, Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xxx (Kamara dk. 79 xx), Adama Traore xx (Isaac Sackey dk. 86 ?), David Akintole xx (Selim Ilgaz dk. 90 ?) Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

A. Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx (Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xxx, Siopis xx (Umut Güneş dk. 69 x), Ceyhun xx (Berkan Kutlu dk. 69 x), Davidson xxx, Salih xx, Efecan xx (Damian Kadzior dk. 88 ?), Babacar xx (Adam Bareiro dk. 88 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Salih Uçan (Alanyaspor)

(Adem Karagöz - Gökhan Aklan/İHA)