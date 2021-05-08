Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

33. dakika penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir kurtardı. Sonrasında Hatayspor savunması topu kornere gönderdi.

32. dakikada orta sahada kazanılan topla hızlı çıkan Sacko ceza sahasına girdi. Mesut'un faulü ile yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov, ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte boş pozisyonda bulunan Boupendza'nın sert şutu az farkla auta gitti.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil

Galatasaray, Beşiktaş karşısında Arda'nın ayağından gelen golle skoru 3-1 yaptı! Canlı anlatım

Pazaryerine maskesiz girmeye çalıştı, 'Bu benim yasal hakkım' diyerek kendisini savundu