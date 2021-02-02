Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım

Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının kan donduran hikayesi ortaya çıktı: Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş