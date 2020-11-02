Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

02.11.2020 20:57
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

8. dakikada sağdan Selim Ilgaz'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Bahtiyar Birinci xx, Cemil Tunç xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Jean Billong xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akıntole xx, Ruben Riberio xx Popov, Mame Diouf xx

Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Max Gradel xx, Yatabare xx, Samba Camara xx, Barış Yardımcı xx, Hakan Arslan xx, Faycal Fajr xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Rodriqe Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Max Gradel (dk. 6) (D.G. Sivasspor), Babajide Akintola (dk. 8) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yatabare (D.G. Sivasspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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