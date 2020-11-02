Süper Lig: A. Hatayspor: 1 D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

8. dakikada sağdan Selim Ilgaz 'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

6. dakikada soldan Uğur Çiftçi 'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor , sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

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