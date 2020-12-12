Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0

Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor , sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

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