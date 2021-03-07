Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

07.03.2021 18:09
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Youssouf Kone, rakibi Ramazan Civelek'e faul yaptı, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu önce sarı kartını gösterirken, daha sonra tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından sarı kartı iptal ederek Youssouf Kone'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

54. dakikada Ruben Riberio'nun sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Pablo kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Aziz Behich'in soldan ortasına arka direkte Henrique iyi bir kafa vuruşu ile topu Hatayspor ağlarına gönderdi. 1-3

90+5. dakikada Yasir'in ara pasında kontra atakta Emre Demir kaleci ile karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Hatayspor: Munir xx, Youssouf Kone xx, Yusuf xx, Pablo Santos xxx, Strahil Popov xx, Muhammed Mert x (Kamara dk. 46 xx), Aabid xx (Isaac Sackey dk. 79 x), Ruben Riberio xx, Boupendza xx (Katranis dk. 62 xx), David Akintole xx (Burak Can dk. 87 ?), Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Aziz xxx (Yasir Subaşı dk. 89 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Ramazan xx, Muhar xx, Attamah (Sapunaru dk. 67 xx) xx, Henrique xxx (Melih Okutan dk. 79 xx), Avramovski xx (Emre Demir dk. 88 ?), Lennon xx, İlhan xxx (Kevin Luckassen dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sabovic

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36), Henrique (dk. 58) (Kayserispor), Pablo Santos (dk. 54) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Youssouf Kone (dk. 52) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Yusuf Abdioğlu, Isaac Sackey (Hatayspor)

(Adem Karagöz - Gökhan Aklan/İHA)

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei