Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

02.01.2021 19:59
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında A. Hatayspor, sahasında İH Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında A. Hatayspor, sahasında İH Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore'nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza'nın pasında topla buluşan Ruben Riberio'nun şutu az farkla auta gitti.

33. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına arka direkte Skubic topu altı pasa doğru gönderdi. Bomboş pozisyonda olan Kravets topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-1

43. dakikada sağdan Aabid'İn ortasında savunmadan dönen topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Alexandros Katranis xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xx, Adama Traore xx, David Akintole xx Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

İH Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Guilherme xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Ahmet Çalık xxx, Nejc Skubic xx, Erdon Daci xxx, Marko Jevtovic xxx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Cikalleshi xx, Artem Kravets xx

Yedekler: Eray Birniçan, Erten Ersu, Milosevic, Uğur Demirok, Oğuz Kaan Güçtekin, Ali Karakaya, Abdulsamet Kaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kravets (dk. 33) (İH Konyaspor), Boupendza (dk. 43) ( Hatayspor)

Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci (İH Konyaspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yusuf Abdioğlu, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: A. Hatayspor: 1 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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