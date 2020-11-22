Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin ağlara gönderdi. 1-2
68. dakika gelişen kontra atakta topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çelerek kornere gönderdi.
90. dakika Gökhan Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+ 7. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, Hakan Yemişken xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx (Ruben Ribeiro dk. 64 x) Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 71 xx), Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk .79 x), Yusuf Abdioğlu xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx (Dusan Jovancic dk. 74 x), Santos de Jesus xx (Doğan Erdoğan dk. 90 ?), Fernando Boldrin xx, Milan Skoda xx (Loic Remy dk. 89 ?), Godfred Donsah xx, Emir Dilaver xx, Onur Bulut xx (Braian Samudio dk 73. xx), Dario Melnjak xx (İsmail Köybaşı dk. 73 x), Mykole Moroziuk xx, Yassine Meriah xx
Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor) - HATAY
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: A.Hatayspor: 2 Ç.Rizespor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor