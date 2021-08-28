Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

42. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ruben Riberio ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

39. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşıya şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

18. dakikada sağdan kullanılan taç atışı sonrasında Traore'nin harika pasında Saba Lobjanidze çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor , sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu