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Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

25.09.2021 21:12
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Adana Demispor maç sonunda 4-0 üstünlükle kazanan ekip oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Adana Demispor maç sonunda 4-0 üstünlükle kazanan ekip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Adana Demirspor'un atağında Yunus topu Balotelli ile buluşturmak istedi. Ancak top auta çıktı.

57. dakikada Gaziantep'in atağını kesen Svensson Yunus'a pasını verdi. Ceza alanına kadar topu götüren Yunus, solda boşta olan Balotelliyi topla buluşturdu. Balotelli'nin sol çaprazdan sert vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan seri çalımlar attıktan sonra Assombalonga ceza sahası içerisine ortasını açtı. Gaziantep'in savunma oyuncusu Caulker'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

70. dakikada Gaziantep'de kazanılan serbest vuruşunda Muhammet Demir topun başında geçti. Muhammet'in şutunda top üstten auta çıktı.

78. dakikada rakibin orta alanda pasını kesen Assombalonga topu taca çıkmadan alarak yaptığı ortada defansta çarpan top, ceza yayı önünde bulunan Sinan kontrol etti. Sol arka direkte boşta Balotelli'yi gören Sinan pasını verdi. Balotelli gelişine çektiği sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada Metehan Mimaroğlu orta sahadan defansa arkasına kaçan Assombalonga'ya pas verdi. Topu alarak hızla eza alanı içerisine kadar ilerleyen Assombalonga altı pas içerisinde düşürülerek penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Assombalonga topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx

Adana Demirspor: Ferhat xx, Svensson xx (Tarık Çamdal dk. 81 ?), Samet xx, Simon Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx (İzzet Çelik dk. 89 ?), Stambouli xx, Vargas xx (Assombalonga dk. 62 x), Brjarnason xx, Yunus xx (Metehan Mimaroğlu dk. 63 x), Balotelli xx (Castro dk. 81 x)

Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Assınbalonga, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan, Castro, Tarık Çamdal

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx (Kitsiou dk. 46 x), Caulker xx, Djilobodji xx, Halil İbrahim xx, Merkel xx, El Messaoudi xx (Kenan Özer dk. 68 x), Sagal xx (Dicko dk. 68 x), Recep xx, Figueiredo xx (Maxim dk. 81 x), Muhammet

Yedekler: Burak Bozan, Furkan, Toşca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Börven, Mendyl, Maxim, Kitsiou, Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yunus Akgün (dk. 11), Calkuer (dk. 65 k.k.), Balotelli (dk. 78), Assobalonga (dk. 85 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Joa Figueiredo, Djilobodji (Gaziantep FK)

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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