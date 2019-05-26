Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da küme düştü

Süper Lig: Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da küme düştü

4 saat önce

Süper Lig: Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da küme düştü

Süper Lig: Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da küme düştü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında alınan sonuçlara göre küme düşen takımlar Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine karşın, küme düşmekten kurtulmadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:38 
Bursaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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