Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Bakasetas'ın topuk vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.



41. dakikada Alanyaspor atağında Juanfran'ın kale sahasına yaptığı ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye gitmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma vuruş izni vermedi.



45. dakikada Bakasetas'ın ortasında Welinton topu arka direğe yolladı. Müsait durumda bulunan Fernandes'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Ekrem Kan xx



A. Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Steven Caulker xxx, Manolis Siopis xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx, Junior Fernandes xxx, Anastasios Bakasetas xxx



Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Musa Çağıran, Yacine Bammou



Teknik Direktör: Erol Bulut



DG Sivasspor: Mamadou Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Marcelo Goiano xx, Aaron Appindangoye xxx, Uğur Çiftçi xx, Abdou Traore xxx, Mert Hakan Yandaş xxx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Hakan Arslan xx, Mustapha Yatabare xx, Fernando Andrade xxx



Yedekler: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Armin Djerlek, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Arouna Kone, Hugo Vieira



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Fernando (dk. 1) (Sivasspor)



Sarı kartlar: Bakasetas (Alanyaspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ANTALYA